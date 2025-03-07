Зарплаты казахстанцев ниже, чем в соседних странах

Зарплаты в Казахстане с учетом инфляции за год увеличились всего на 2,7%. Этот показатель оказался ниже, чем в России, Кыргызстане и других странах ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

По данным Евразийской экономической комиссии, к концу 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. В среднем за год она составила 402 626 тенге, что на 11,6% выше, чем в 2023 году.

В остальных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за год зарплаты изменились следующим образом:

Армения – 341 871 тенге (+6,4%);

Кыргызстан – 196 637 тенге (+12,7%);

Россия – 439 760 тенге (+18,3%);

Беларусь – 329 261 тенге (+19,4%).

Однако важно учитывать, что эти цифры отражают номинальный рост и не показывают реальную покупательную способность населения, поскольку не учитывают инфляцию.

С поправкой на инфляцию картина выглядит иначе: в Казахстане фактический рост зарплат составил лишь 2,7%, что является самым низким показателем среди стран ЕАЭС. В других странах союза реальные зарплаты увеличились следующим образом:

Армения – на 6,1%;

Кыргызстан – на 7,3%;

Россия – на 9,1%;

Беларусь – на 13%.

Таким образом, несмотря на значительный рост номинальной зарплаты в Казахстане, инфляция практически полностью нивелировала этот прирост. Особенно заметно её ускорение в конце года, что продолжает оказывать давление на уровень реальных доходов населения.