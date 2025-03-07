Нацбанк поднял базовую ставку

В пятницу, 7 марта, Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,5% из-за роста инфляционных рисков. В феврале годовая инфляция ускорилась до 9,4%, основной вклад внесло удорожание услуг. Месячная инфляция превысила средние исторические значения, что связано с внутренним спросом, фискальным стимулированием и перегревом потребительского кредитования (33,5% за 2024 год).

Внешние факторы, включая инфляцию в России и высокие мировые цены на продовольствие, усиливают давление. Глобальная инфляция остается устойчивой, а геополитические риски способствуют ужесточению денежно-кредитной политики.

Прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения: в 2025 году ожидается 10–12%, в 2026-м – 9–11%. К 2027 году показатель снизится до 5,5–7,5% благодаря жесткой монетарной политике и налоговой реформе.