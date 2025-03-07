После запрета в Казахстане россияне нашли другие банки для оформления платежных карт

После ужесточения Казахстаном правил выдачи нерезидентам платежных карт посредники, которые предоставляли россиянам услуги их удаленного оформления, переключаются на другие направления, сообщает Lada.kz

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С 19 января 2025 года Казахстан ужесточил правила оформления карт для нерезидентов: срок их действия сократился до года, а открыть счет теперь можно только лично, предъявив документы, подтверждающие законное пребывание. Эти меры направлены на борьбу с незаконными операциями.

В ответ посредники начали предлагать альтернативные варианты в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Они оформляют карты дистанционно, передавая клиентам реквизиты для платежей или отправляя физические карты по почте.

Однако такие схемы несут риски: возможны блокировки счетов, ужесточение контроля в других странах и даже санкционные последствия. Кроме того, россияне обязаны уведомлять налоговую о зарубежных счетах, иначе могут возникнуть проблемы с законом.