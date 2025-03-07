Неизвестный, угрожая ножом, захватил заложницу в аэропорту Алматы (видео)

7 марта в Международном аэропорту Алматы произошел инцидент — мужчина с ножом напал на сотрудницу службы досмотра и взял ее в заложники, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

Инцидент, согласно информации Департамента корпоративных коммуникаций МАА, произошел 7 марта 2025 года около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1). Неизвестный мужчина приблизился к зоне предполетного досмотра, и в момент, когда сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы, он схватил одну из сотрудниц за волосы и начал угрожать ножом.

Через семь минут нападавшего удалось обезвредить — его задержали сотрудники линейного отдела полиции (ЛОП) совместно со службой авиационной безопасности аэропорта. В настоящее время мужчина находится в полиции, ведется расследование обстоятельств происшествия.