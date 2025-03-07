Токаев распорядился наградить мужчину, предотвратившего трагедию в аэропорту

Касым-Жомарта Токаев проинформировали о происшествии в аэропорту Алматы, связанном с захватом заложницы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Президент высоко оценил решительность и ловкость мужчины, сумевшего обезвредить нападавшего, и поручил представить его к государственной награде.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.

Инцидент произошел около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1), когда мужчина направился в зону предполетного досмотра.

Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы, однако в ответ он схватил сотрудницу за волосы и стал угрожать ей ножом.

Нападавшего обезвредил один из пассажиров, после чего ему оперативно оказали поддержку сотрудники полиции и службы авиационной безопасности.