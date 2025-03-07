Казахстанцы задумались о выводе средств с депозитов: причины

Большинство казахстанцев готовы вывести свои средства с депозитов в случае снижения процентных ставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Глава Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал реакцию граждан на возможное снижение ставок по депозитам.

«Мы провели исследование, чтобы выяснить, как поведут себя вкладчики, если базовая ставка снизится до 12%, а доходность депозитов – до 10%. В результате 54% респондентов заявили, что снимут деньги, если ставки станут непривлекательными. Другая часть опрошенных предпочтет инвестировать в валютный рынок, приобретая доллары или другие активы. Оставшиеся участники исследования сообщили, что просто потратят средства. Это означает, что снижение депозитных ставок может привести к оттоку ликвидности в валютный рынок и другие секторы экономики, что, в свою очередь, усилит инфляционное давление», – пояснил он.

Сулейменов также отметил, что на фоне этих процессов текущий уровень инфляции в 9,4% может показаться вполне приемлемым. По его словам, Национальный банк провел исследование, чтобы оценить поведенческие настроения населения.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов добавил, что полный отчет с результатами опроса будет опубликован в ближайшее время.