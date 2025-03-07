Казахстанцы задумались о выводе средств с депозитов: причины

Большинство казахстанцев готовы вывести свои средства с депозитов в случае снижения процентных ставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Глава Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал реакцию граждан на возможное снижение ставок по депозитам.
«Мы провели исследование, чтобы выяснить, как поведут себя вкладчики, если базовая ставка снизится до 12%, а доходность депозитов – до 10%. В результате 54% респондентов заявили, что снимут деньги, если ставки станут непривлекательными. Другая часть опрошенных предпочтет инвестировать в валютный рынок, приобретая доллары или другие активы. Оставшиеся участники исследования сообщили, что просто потратят средства. Это означает, что снижение депозитных ставок может привести к оттоку ликвидности в валютный рынок и другие секторы экономики, что, в свою очередь, усилит инфляционное давление», – пояснил он.
Сулейменов также отметил, что на фоне этих процессов текущий уровень инфляции в 9,4% может показаться вполне приемлемым. По его словам, Национальный банк провел исследование, чтобы оценить поведенческие настроения населения.
Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов добавил, что полный отчет с результатами опроса будет опубликован в ближайшее время.
«Исследование было репрезентативным и охватывало все крупные областные центры, включая недавно добавленные Жезказган, Конаев и Семей. В нем приняли участие граждане разных возрастов и уровней занятости», – резюмировал он.
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