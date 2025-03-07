После распада СССР казахстанец впервые получил документы

В области Абай 54-летний мужчина впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. До этого он пользовался паспортом старого образца, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДП региона .

Фото: t.me/dp_abai/

После распада СССР он долгие годы жил с советским паспортом, не имея официального гражданства. Это лишало его доступа к госуслугам и создавало бытовые сложности. После обращения в миграционную службу полиция оперативно оформила его документы.

3 марта мужчина официально стал гражданином РК. В ДП напомнили, что удостоверение личности подтверждает статус человека и дает доступ к социальным услугам. Казахстанцев призвали обращаться в миграционную службу при отсутствии документов.

Также сообщается, что в стране запускают пилотный проект по онлайн-замене удостоверений личности при истечении их срока. Госпошлина за документ в 2025 году составит 786,4 тенге.