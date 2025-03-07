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07.03.2025, 16:57

В Казахстане не будут снижать срок лишения прав за пьяное вождение

Новости Казахстана 0 641

В МВД полагают, что такое наказание эффективно удерживает водителей от соблазна садиться за руль в нетрезвом состоянии, при этом не ущемляя чьих-либо прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz

Фото: kolesa.kz - Илья Давидович
Фото: kolesa.kz - Илья Давидович

Депутаты партии «Ауыл» назвали одним из самых строгих наказаний в мире лишение водительских прав на семь лет и 15 суток ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В своем запросе, адресованном главе МВД Казахстана в феврале этого года, они выразили обеспокоенность тем, что столь суровые меры лишают семьи нарушителей средств к существованию. Депутаты предложили смягчить наказание, привязав срок лишения прав к степени опьянения.

В ответ министр внутренних дел Ержан Саденов напомнил, что, согласно Конституции, высшей ценностью государства являются жизнь, права и свободы граждан. Он подчеркнул, что автомобиль — это источник повышенной опасности, а управление в нетрезвом виде угрожает не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения.

Саденов привел примеры крупных ДТП, спровоцированных пьяными водителями, и отметил, что после ужесточения наказания в 2020 году число случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии снизилось на 14 % — с 28 801 в 2019 году до 24 786 в 2024-м. Доля пьяного вождения среди всех нарушений ПДД уменьшилась в 1,5 раза (с 1,01 % до 0,65 %), а число случаев повторного вождения в состоянии опьянения среди ранее лишенных прав водителей сократилось вдвое (с 2510 до 1276 случаев).

«Таким образом, установленные меры дисциплинируют водителей, выполняют профилактическую функцию и остаются соразмерными тяжести правонарушения. Они способствуют формированию законопослушного поведения и соблюдению принципа "закон и порядок"», — заявил министр.

Он также напомнил, что 27 октября 2023 года Конституционный суд подтвердил соответствие статьи 608 КоАП Конституции, признав, что данная норма не нарушает права граждан. Кроме того, он подчеркнул, что правила медицинского освидетельствования не вызывают нареканий: если водитель не согласен с заключением, он имеет право в течение двух часов пройти повторное обследование в любой медицинской организации.

«В связи с этим МВД Казахстана считает целесообразным сохранить действующие санкции. Мы готовы к обсуждению дополнительных мер, направленных на повышение безопасности на дорогах», — заключил министр.

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