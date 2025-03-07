Казахстан связался с Украиной после атаки дронов на КТК

Казахстан установил дипломатический контакт с Украиной после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — заявил он.

Он также подчеркнул, что «по дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной».

Удар украинских беспилотников по станции произошел 17 февраля. Объект получил повреждения, однако продолжает функционировать. В КТК сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск осуществляется в сниженных режимах. В результате атаки была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценкам специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.