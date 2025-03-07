Президент наградил Мусу Абдраимова медалью за мужество

Токаев наградил обезвредившего преступника в алматинском аэропорту Мусу Абдраима орденом «Ерлігі үшін», сообщает Lada.kz
«Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью «Ерлігі үшін», – говорится в сообщении Акорды.
В Алматинском аэропорту сегодня, около 11:45, в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.
Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ мужчина напал на одну из сотрудниц, схватив её за волосы и угрожая ножом.
На помощь пришёл один из провожающих, который сумел обезоружить нападавшего. Вскоре к нему присоединились сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности, оперативно нейтрализовавшие нарушителя.
Комментарии0 комментарий(ев)