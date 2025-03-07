Президент наградил Мусу Абдраимова медалью за мужество

Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ мужчина напал на одну из сотрудниц, схватив её за волосы и угрожая ножом.

На помощь пришёл один из провожающих, который сумел обезоружить нападавшего. Вскоре к нему присоединились сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности, оперативно нейтрализовавшие нарушителя.