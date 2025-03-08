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07.03.2025, 20:23

Сколько женщин проживает в Казахстане и в каких регионах их больше всего

Новости Казахстана 0 800

По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает 10 381 377 женщин, что составляет 51,1% от общего населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Численность женщин за последние десять лет увеличилась на 15,2%.

Большая часть женского населения (64,4%) живет в городах, тогда как 35,6% — в сельской местности.

Среди регионов Казахстана лидером по числу женщин является Алматы, где насчитывается 1,2 миллиона представительниц прекрасного пола. На втором месте расположилась Туркестанская область с 1 миллионом женщин, а замыкает тройку Астана, где проживает 803 тысячи женщин.

За последние десять лет столица продемонстрировала наибольший прирост женского населения — 82,1%. В Алматы этот показатель составил 37,5%, а в Мангистауской области — 32,5%.

Распределение женщин по возрасту выглядит следующим образом: 3,3 миллиона — младше 18 лет, 5,3 миллиона — в возрасте от 18 до 60 лет, и 1,7 миллиона — старше 60 лет. Средний возраст женщин в Казахстане составляет 34,1 года.

На сегодняшний день 4,4 миллиона женщин заняты в различных отраслях экономики, преимущественно в сфере образования, торговли и здравоохранения.

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