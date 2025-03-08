Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем, отметив их вклад в общественную и личную сферу, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Восьмого марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем, отметив значимость их роли в обществе. По словам главы государства, казахстанцы с давних времен воздавали почести матерям, и многие имена женщин навсегда вошли в историю страны. Сегодня казахстанки активно реализуют себя в различных сферах, таких как карьера, бизнес и общественная деятельность. Многие из них успешно совмещают профессиональную деятельность с воспитанием подрастающего поколения.

Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность, - сказал президент.

Глава государства также отметил, что Казахстан продолжит уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для их полноценной самореализации. Токаев выразил уверенность, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин сыграют ключевую роль в успешной реализации масштабных реформ, проводимых в стране. В завершение он пожелал всем женщинам крепкого здоровья и благополучия.