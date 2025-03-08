В Алматы наградили мужчину, спасшего заложницу в аэропорту

Жителю Алматы Мусе Абдраиму вручили государственную награду за проявленное мужество. Он обезвредил преступника, напавшего на сотрудницу аэропорта, предотвратив возможную трагедию. За свой поступок мужчина получил медаль и денежное вознаграждение, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: акимат Алматы

В Алматы наградили мужчину, который накануне проявил решительность и спас жизнь сотруднице аэропорта. По поручению главы государства аким города Ерболат Досаев вручил Мусе Абдраиму медаль "Ерлігі үшін" за смелые действия в экстремальной ситуации. Кроме того, герой получил денежное вознаграждение.

Напомним, инцидент произошел в зоне предполетного досмотра международного аэропорта Алматы. Злоумышленник под видом пассажира взял в заложницы сотрудницу аэропорта, угрожая при этом ножом. 52-летний Муса Абдраим оперативно отреагировал на ситуацию и сумел обезвредить нападавшего, не допустив трагических последствий.