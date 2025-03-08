В Павлодаре спасли юношу, застрявшего на дереве при попытке помочь коту

В Павлодаре спасатели помогли молодому человеку, который залез на дерево, чтобы спасти кота, но не смог самостоятельно спуститься. Юноша сначала поднялся к животному без затруднений, но затем осознал, что высота слишком большая. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли обоим безопасно спуститься на землю, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: МЧС РК

Необычный случай произошел в Павлодаре: местный житель попытался самостоятельно спасти кота, который забрался на высокое дерево и не мог слезть. Животное долгое время мяукало, привлекая внимание прохожих. Один из горожан решил помочь и без труда взобрался на дерево.

Молодой человек 2003 года рождения аккуратно взял кота и поместил его в специальную сумку, но, оказавшись на значительной высоте, понял, что спуститься обратно без посторонней помощи не сможет. Тогда он попросил очевидцев вызвать спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники спасательного отряда МЧС. Используя трехколенную лестницу, они помогли юноше благополучно спуститься на землю вместе с котом. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС.