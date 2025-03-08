Казахстанца осудили за пропаганду терроризма

В Туркестанской области вынесен приговор местному жителю, обвиненному в пропаганде терроризма. Мужчина распространял материалы с экстремистским содержанием через социальные сети, за что был приговорен к семи годам лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Кентауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Туркестанской области, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием телекоммуникационных сетей. Согласно материалам дела, с марта 2024 года мужчина через социальные сети отправлял своим знакомым видеозаписи, содержащие экстремистскую идеологию. В материалах присутствовали призывы к насильственным действиям по религиозным мотивам, в том числе к так называемому «вооруженному джихаду».

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель запросил для него восемь лет лишения свободы, однако суд, изучив обстоятельства дела, вынес приговор – семь лет лишения свободы.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.