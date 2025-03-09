Сколько средств получат пенсионеры в 2025 году

Министерство труда и социальной защиты населения сообщило о размере пенсионных выплат, запланированных на 2025 год, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По информации Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году на пенсионные выплаты из республиканского бюджета предусмотрено 4 231,3 миллиарда тенге. Из этой суммы 2 867,7 миллиарда тенге направят на солидарные пенсии, а 1 363,6 миллиарда тенге – на базовую пенсионную выплату.

В ведомстве отметили, что из-за увеличения продолжительности жизни число пенсионеров в стране растет. Для поддержания их благосостояния ежегодно проводится индексация пенсий, причем размер повышения превышает уровень инфляции на 2 процента.

Кроме того, в министерстве напомнили о выполнении поручения Главы государства, данного в Послании 1 сентября 2022 года, о поэтапном увеличении минимального и максимального размеров базовой пенсии. В рамках этой инициативы минимальный размер пенсии повышается с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – с 100% до 120%.

Таким образом, в 2025 году размер базовой пенсии составит от 70% до 110% от величины прожиточного минимума. Также ведомство уточнило, что для участников накопительной пенсионной системы предусмотрена дополнительная выплата из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), средний размер которой составляет порядка 35 тысяч тенге.