Балауса Муздиман проведет бой с непобежденной американкой

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман вернется на ринг 5 апреля 2025 года в рамках вечера бокса в Астане. Ее соперницей станет непобежденная американка Розалинда Родригес, известная своими победами на международной арене, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: Балауса Муздиман

Балауса Муздиман проведет свой следующий бой 5 апреля в столице Казахстана. Ее соперницей станет Розалинда Родригес – непобежденная американская спортсменка, завоевавшая титул WBC International в легчайшей весовой категории.

Этот поединок пройдет в рамках крупного боксерского события, в главном бою которого Жанибек Алимханулы будет защищать титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе против Анауэля Нгамиссенге.

Для Балаусы Муздиман это будет первый бой с декабря 2024 года. В тот раз она также выступала в Астане и одержала уверенную победу, нокаутировав индианку Сушилу Вират.

Что касается Розалинды Родригес, последний раз она выходила на ринг 27 октября 2024 года в Атланте. В том поединке американка встретилась с Эми Наерт из Нидерландов и выиграла раздельным решением судей. Теперь ей предстоит защитить свою безупречную серию побед в бою против казахстанской спортсменки.