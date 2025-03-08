Офицер Нацгвардии обезвредил мужчину с пистолетом в Казахстане

В Петропавловске офицер Национальной гвардии МВД Казахстана обезоружил мужчину, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал пистолетом и направлял его в сторону прохожих. Военнослужащий незамедлительно вступил в действие, однако нарушитель переключился на него и также направил оружие.

Капитан использовал приемы рукопашного боя, сумев обезвредить и удерживать мужчину до прибытия полиции. После этого задержанный был передан наряду сотрудников органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.