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08.03.2025, 21:23

Врач назвал основные анализы, которые нужно сдавать казахстанкам

Новости Казахстана 0 274

Регулярные медицинские обследования помогают женщинам выявлять возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Врач Азамат Жамбеев назвал список обязательных анализов для казахстанок, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Азамат Жамбеев рассказал, какие анализы необходимо регулярно сдавать женщинам. По его словам, базовый чек-ап включает общий и биохимический анализ крови, а также тесты на содержание витаминов D, B12, железа и ферритина.

Кроме того, врач советует проводить исследования на состояние гормонального фона. В этот список входят анализы на тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4, эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Эти показатели важны для оценки репродуктивного здоровья и общего состояния организма.

Дополнительно специалист рекомендует сдавать мазок на флору и онкоцитологию, а также проходить УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Доктор подчеркнул, что профилактические обследования позволяют раньше выявить возможные заболевания и своевременно начать лечение. Он отметил, что забота о здоровье должна включать ежегодный чек-ап, контроль уровня гормонов и витаминов, а также возрастные скрининги.

Регулярные обследования – это лучшая инвестиция в здоровье и качество жизни. Профилактика занимает меньше времени и ресурсов, чем лечение запущенных заболеваний, - подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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