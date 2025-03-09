Врач назвал основные анализы, которые нужно сдавать казахстанкам

Регулярные медицинские обследования помогают женщинам выявлять возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Врач Азамат Жамбеев назвал список обязательных анализов для казахстанок, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Азамат Жамбеев рассказал, какие анализы необходимо регулярно сдавать женщинам. По его словам, базовый чек-ап включает общий и биохимический анализ крови, а также тесты на содержание витаминов D, B12, железа и ферритина.
Кроме того, врач советует проводить исследования на состояние гормонального фона. В этот список входят анализы на тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4, эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Эти показатели важны для оценки репродуктивного здоровья и общего состояния организма.
Дополнительно специалист рекомендует сдавать мазок на флору и онкоцитологию, а также проходить УЗИ органов малого таза и молочных желез.
Доктор подчеркнул, что профилактические обследования позволяют раньше выявить возможные заболевания и своевременно начать лечение. Он отметил, что забота о здоровье должна включать ежегодный чек-ап, контроль уровня гормонов и витаминов, а также возрастные скрининги.
Регулярные обследования – это лучшая инвестиция в здоровье и качество жизни. Профилактика занимает меньше времени и ресурсов, чем лечение запущенных заболеваний, - подчеркнул врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Комментарии0 комментарий(ев)