Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

Россияне в Северо-Казахстанской области столкнулись с блокировкой банковских счетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «КазТаг».

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По данным издания, информация об этом появилась в местном чате релокантов, насчитывающем около 200 участников. Среди них есть и граждане Казахстана, однако большинство составляют переселенцы.

Пользователи чата предполагают, что причиной блокировки могли стать подозрения в незаконных операциях с криптовалютой.

В пресс-службе прокуратуры СКО информацию об уголовном деле подтвердили.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», - прокомментировали в региональном надзорном органе.

Ранее, в феврале, депутат Казахстана Ирина Смирнова предложила принять закон «об иноагентах». По её мнению, необходимо пересмотреть подход к иностранным донорам, которые, по её словам, продвигают политические интересы под видом медиаподдержки, правозащиты и повышения толерантности.