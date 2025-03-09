Интересные факты о женщинах Казахстана

Аналитики DATA HUB опубликовали статистические данные о женщинах Казахстана в честь Международного женского дня, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Согласно аналитическим данным DATA HUB, в Казахстане среди женщин, родившихся в XXI веке, самыми популярными именами стали Аружан, Айзере, Айша, Айару и Амина. В общей сложности таких имен в стране зарегистрировано 317,4 тысячи раз, что составляет около 8% от всех новорожденных девочек за этот период.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни казахстанских женщин на 2023 год составляет более 79 лет. По сравнению с началом века этот показатель увеличился на почти 8 лет. Самые высокие показатели зафиксированы в Алматы и Астане.

Женщины в Казахстане чаще получают высшее образование, чем мужчины. В течение XXI века каждый год до 60% выпускников вузов составляли именно студентки.

Что касается возраста вступления в брак, то в 2023 году наиболее распространенная возрастная группа среди невест - от 20 до 24 лет. Наибольшее количество женщин в этом возрасте зарегистрировано в Алматы, где на начало 2024 года их доля составила 7,2%.