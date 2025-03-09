Алматинский фотограф предложил альтернативу цветам на 8 Марта

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко предложил нестандартный взгляд на празднование 8 Марта. Вместо традиционных цветов он запечатлел красоту снежинок, сравнив их с женской уникальностью, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Pixabay

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал в соцсетях фотографии зимнего города, сделанные в канун Международного женского дня. В своем посте он отметил, что в этом году весна решила «отдохнуть», уступив место снегу, но это не помешало найти красоту в природных явлениях.

Фотограф предложил рассматривать снежинки как альтернативу цветам, подчеркивая их уникальность и хрупкость. По его словам, каждая снежинка, подобно женщине, красива по-своему, уникальна и неповторима. Он также отметил, что снег не только хрупкий, но и крепкий, а тепло делает его мягче и нежнее.

Публикация вызвала широкий отклик среди подписчиков, которые оценили такой подход к празднику.