Выброс газа ликвидировали на месторождении в Атырауской области

Компания «КазМунайГаз» сообщила о полной ликвидации выброса газа на месторождении Западная Прорва, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Выброс газа произошел 6 марта на месторождении Западная Прорва, принадлежащем НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз». По данным пресс-службы АО НК «КазМунайГаз», утечка газа зафиксирована во время спуска насосно-компрессорной трубы на одной из законсервированных скважин.

Для устранения выброса был создан оперативный штаб, а на месте работала группа специалистов под руководством заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзата Абайылданова.

Полная ликвидация происшествия состоялась 8 марта. Специалисты военизированной аварийно-спасательной службы ТОО «Ак Берен» провели герметизацию скважины. В целях безопасности на устье установили превентор, предотвращающий повторные выбросы газа.

Компания «КазМунайГаз» заверила, что работы были проведены в соответствии со всеми необходимыми мерами безопасности, и ситуация на месторождении полностью стабилизирована.