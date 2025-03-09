Казахстанки перепродают цветы после 8 Марта

После Международного женского дня на онлайн-платформах Казахстана появились объявления о продаже подаренных букетов, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Фото: Pixabay

В Казахстане после 8 марта на популярных онлайн-маркетплейсах, таких как OLX, начали появляться объявления о продаже подаренных букетов. Многие женщины, получившие цветы на праздник, решили выставить их на продажу.

В объявлениях указывают, что цветы подарены совсем недавно, а некоторые из них могут быть слегка подсохшими, но при небольшом уходе будут выглядеть почти как новые.

Стоимость таких букетов начинается от 3 000 тенге, однако встречаются предложения и за 30-40 тысяч тенге. В одном из объявлений продавец пояснил, что букет «выглядит завораживающе», а его первоначальная стоимость была в 2,5 раза выше.

Причины продажи у всех разные: одни не любят цветы, другим срочно нужны деньги.

Стоит отметить, что такая практика не является новой – подобные объявления появляются в Казахстане каждый год сразу после 8 марта.