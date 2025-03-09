Казахстанцы стали одними из главных покупателей недвижимости в России

Согласно данным ИА SakhaNews , с сентября 2024 года наблюдается стабильный рост сделок с иностранными покупателями. Об этом изданию «Известия» сообщил генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев, специализирующейся на рынке недвижимости, сообщает Lada.kz

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«На данный момент на долю нерезидентов приходится около 20% всех продаж. Среди них лидируют граждане Узбекистана (15%), Белоруссии (21%), Казахстана (18%), Таджикистана и Туркменистана (по 10%), а также Китая (2%). За последние полгода заметно выросла доля украинских покупателей: если в начале 2024 года их доля составляла всего 2%, то сейчас она превышает 5% от общего количества сделок и достигает 19% среди нерезидентов», — отметил эксперт.

Основным направлением для иностранных покупателей остается Москва — ее выбирают 65% клиентов. Далее следуют Санкт-Петербург (10%), Московская область (15%), а оставшиеся 10% сделок приходятся на другие регионы.

Чаще всего приобретаются квартиры в жилых комплексах бизнес- и комфорт-плюс классов, причем преимущественно за наличные средства.

«В 70% случаев покупка совершается не с инвестиционной целью, а для собственного проживания в ближайшие 1–5 лет. Интересно, что наиболее дорогие объекты приобретают граждане Китая, Казахстана и Украины. Их средний бюджет выше, чем у российских покупателей. Так, 65% сделок совершается в сегменте до 20 млн рублей, 21% — в диапазоне 20–50 млн рублей, а 14% — превышает 50 млн», — пояснил Шавнев.

По его словам, высокий интерес к элитной недвижимости объясняется тем, что такие объекты нередко приобретаются не рядовыми гражданами, а владельцами бизнеса.