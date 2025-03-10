В Астане девушка устроила скандал в ТРЦ из-за букета

В Астане девушка устроила громкий скандал после того, как ей подарили букет из шести тюльпанов, потому что она восприняла как плохую примету, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Очевидцы рассказали, что причиной конфликта стало четное количество цветов в букете, который подарили девушке. В некоторых культурах четное число цветов традиционно ассоциируется с траурными событиями, что возмутило жительницу столицы.

Видео происшествия появилось в социальных сетях, на кадрах видно, как девушка громко кричит и привлекает внимание посетителей торгового центра.

В подписи к видео указано, что женщине подарили шестьтюльпанов, и она восприняла это как неудачный знак.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть комментаторов поддержала девушку, утверждая, что такие шутки неуместны и не стоит доводить людей до нервного срыва. Другие, напротив, раскритиковали ее реакцию, заявив, что в общественных местах следует сдерживать эмоции.

"Это не весна. Это бескультурье, неуважение к другим", – написал один из пользователей.

Другие отметили, что все могут перенервничать, и подобные видео не стоит распространять.