В Астане девушка устроила скандал в ТРЦ из-за букета

В Астане девушка устроила громкий скандал после того, как ей подарили букет из шести тюльпанов, потому что она восприняла как плохую примету, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Очевидцы рассказали, что причиной конфликта стало четное количество цветов в букете, который подарили девушке. В некоторых культурах четное число цветов традиционно ассоциируется с траурными событиями, что возмутило жительницу столицы.
Видео происшествия появилось в социальных сетях, на кадрах видно, как девушка громко кричит и привлекает внимание посетителей торгового центра.
В подписи к видео указано, что женщине подарили шестьтюльпанов, и она восприняла это как неудачный знак.
Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть комментаторов поддержала девушку, утверждая, что такие шутки неуместны и не стоит доводить людей до нервного срыва. Другие, напротив, раскритиковали ее реакцию, заявив, что в общественных местах следует сдерживать эмоции.
"Это не весна. Это бескультурье, неуважение к другим", – написал один из пользователей.
Другие отметили, что все могут перенервничать, и подобные видео не стоит распространять.
"Я бы посмотрела на вас, если бы вам подарили 2 или 6 цветов", – возмущался другой комментатор.
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