16-летняя астанчанка пыталась спрыгнуть с моста

В Астане сотрудники полиции предотвратили попытку самоубийства 16-летней девушки, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Фото: кадр из видео

В столице Казахстана произошел чрезвычайный случай, который мог закончиться трагедией. 16-летняя девушка после конфликта с родственниками решила сброситься с моста «Архар».

Сообщение о возможном самоубийстве поступило в правоохранительные органы, и на место оперативно прибыли инспекторы полка патрульной полиции – капитан Дулат Идрисов и старший лейтенант Жалгасбек Абдуалиев.

Как сообщили в полиции, стражи порядка быстро оценили ситуацию, вышли из автомобиля и вступили в диалог с девушкой, стараясь успокоить и отвлечь ее. Их профессионализм и слаженные действия помогли предотвратить трагедию.

После инцидента девушка была передана родителям. Ей также оказали необходимую психологическую помощь.

Видео спасения девушки доступно по этой ссылке.