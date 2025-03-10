Новая авария на Тенгизском месторождении: что произошло?

8 марта на комплексной технологической линии Тенгизского газоперерабатывающего завода, принадлежащего ТОО "Тенгизшевройл", произошла аварийная ситуация, сообщает Lada.kz со ссылкой на PetroCouncil.kz.

Фото: tengizchevroil.com

По имеющейся информации, в результате происшествия пострадали люди.

"В результате утечки газа, содержащего сероводород, из фланцевого соединения сепаратора двое сотрудников подрядной организации ТШО получили отравление. Пострадавшие были сначала доставлены в клинику для обследования, а затем перевезены в больницу в Атырау. В целях безопасности персонал был оперативно эвакуирован", – говорится в сообщении.

После устранения утечки и проверки оборудования сотрудники вернулись на рабочие места, а установка была запущена в обратном режиме.