18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.84
537.4
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.03.2025, 08:54

Экономист подверг критике привязку транспортного налога к объему двигателя в Казахстане

Новости Казахстана 0 7 442

Казахстан может отказаться от действующего налога на транспорт в пользу более эффективной системы, аналогичной той, что внедрена в Кыргызстане. Такое мнение высказал экономист Алмас Чукин, отметив, что этот шаг принесет пользу как гражданам, так и государственному бюджету, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Недостатки существующей системы

Чукин подверг критике текущий механизм транспортного налогообложения в Казахстане, основанный на фиксированной ставке, привязанной к объему двигателя автомобиля.

Этот налог лишён смысла. Ведь можно приобрести старый, 15-летний Mercedes с 6-литровым двигателем, который уже практически обесценился, или выбрать современный премиальный автомобиль с мотором 1,5 литра. Привязывать налог к объёму двигателя — всё равно что учитывать при налогообложении размер одежды, отметил он.

По мнению экономиста, такая система несправедлива и неэффективна, так как не учитывает реальное использование автомобиля и его влияние на дорожную инфраструктуру.

Кыргызский опыт как альтернатива

В качестве удачного примера Чукин привел Кыргызстан, где транспортный налог заменили акцизом на топливо. В рамках этой модели с каждого литра бензина взимается дополнительный платеж в размере одного сома, который направляется в дорожный фонд.

– Этот подход логичен и экономически оправдан. Чем больше человек ездит, тем больше он потребляет топлива и, соответственно, больше платит налогов. А если автомобиль используется редко, например, пенсионером, налоговая нагрузка минимальна. Это справедливо и прозрачно, – пояснил эксперт.

Еще одним преимуществом новой системы является целевое использование собранных средств – они направляются исключительно на развитие и обслуживание дорожной инфраструктуры.

– В Кыргызстане граждане видят, на что идут их деньги: с заправок – прямо в дорожный фонд. В отличие от фиксированного налога, который может тратиться на что угодно, эта схема обеспечивает четкую связь между платежами и их назначением, – подчеркнул Чукин.

Потенциальные выгоды для Казахстана

Экономист уверен, что Казахстан в будущем неизбежно перейдет к подобной модели.

– Это экономически целесообразно и может увеличить поступления в бюджет. Если учесть объемы реализуемого топлива и ввести небольшой налог на каждый проданный литр, в дорожный фонд поступит значительная сумма – без лишней бюрократии и сложностей в администрировании, – отметил Чукин.

Кроме того, по его словам, новая система снизит налоговую нагрузку на сельскохозяйственные и транспортные предприятия, для которых содержание специализированной техники сегодня обходится дорого.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...