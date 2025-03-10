Экономист подверг критике привязку транспортного налога к объему двигателя в Казахстане

Казахстан может отказаться от действующего налога на транспорт в пользу более эффективной системы, аналогичной той, что внедрена в Кыргызстане. Такое мнение высказал экономист Алмас Чукин, отметив, что этот шаг принесет пользу как гражданам, так и государственному бюджету, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz

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Недостатки существующей системы

Чукин подверг критике текущий механизм транспортного налогообложения в Казахстане, основанный на фиксированной ставке, привязанной к объему двигателя автомобиля.

Этот налог лишён смысла. Ведь можно приобрести старый, 15-летний Mercedes с 6-литровым двигателем, который уже практически обесценился, или выбрать современный премиальный автомобиль с мотором 1,5 литра. Привязывать налог к объёму двигателя — всё равно что учитывать при налогообложении размер одежды, отметил он.

По мнению экономиста, такая система несправедлива и неэффективна, так как не учитывает реальное использование автомобиля и его влияние на дорожную инфраструктуру.

Кыргызский опыт как альтернатива

В качестве удачного примера Чукин привел Кыргызстан, где транспортный налог заменили акцизом на топливо. В рамках этой модели с каждого литра бензина взимается дополнительный платеж в размере одного сома, который направляется в дорожный фонд.

– Этот подход логичен и экономически оправдан. Чем больше человек ездит, тем больше он потребляет топлива и, соответственно, больше платит налогов. А если автомобиль используется редко, например, пенсионером, налоговая нагрузка минимальна. Это справедливо и прозрачно, – пояснил эксперт.

Еще одним преимуществом новой системы является целевое использование собранных средств – они направляются исключительно на развитие и обслуживание дорожной инфраструктуры.

– В Кыргызстане граждане видят, на что идут их деньги: с заправок – прямо в дорожный фонд. В отличие от фиксированного налога, который может тратиться на что угодно, эта схема обеспечивает четкую связь между платежами и их назначением, – подчеркнул Чукин.

Потенциальные выгоды для Казахстана

Экономист уверен, что Казахстан в будущем неизбежно перейдет к подобной модели.

– Это экономически целесообразно и может увеличить поступления в бюджет. Если учесть объемы реализуемого топлива и ввести небольшой налог на каждый проданный литр, в дорожный фонд поступит значительная сумма – без лишней бюрократии и сложностей в администрировании, – отметил Чукин.

Кроме того, по его словам, новая система снизит налоговую нагрузку на сельскохозяйственные и транспортные предприятия, для которых содержание специализированной техники сегодня обходится дорого.