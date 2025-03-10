Разборки на дороге: казахстанцы подрались прямо на проезжей части (видео)

В Астане на проезжей части произошла драка между водителями, которые не смогли поделить дорогу. По данному факту возбуждено административное производство, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео

В Instagram-аккаунте Astana__sergek появилось видео, снятое очевидцем. На кадрах запечатлена потасовка двух мужчин, которую вскоре пресекли другие участники движения.

"Очевидец зафиксировал драку водителей в Астане. К счастью, находившиеся рядом автомобилисты вмешались и остановили конфликт", — говорится в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что нарушители уже установлены и доставлены в комнату временного задержания управления полиции района "Нура".

"По факту инцидента возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве. Все собранные материалы направлены в административный суд. Причина конфликта банальна — участники движения не уступили друг другу дорогу.

Столичная полиция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, уважительного отношения к другим участникам движения и призывает избегать конфликтных ситуаций", — подчеркнули в пресс-службе.