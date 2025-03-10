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10.03.2025, 10:02

Разборки на дороге: казахстанцы подрались прямо на проезжей части (видео)

Новости Казахстана 0 7 438

В Астане на проезжей части произошла драка между водителями, которые не смогли поделить дорогу. По данному факту возбуждено административное производство, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

В Instagram-аккаунте Astana__sergek появилось видео, снятое очевидцем. На кадрах запечатлена потасовка двух мужчин, которую вскоре пресекли другие участники движения.

"Очевидец зафиксировал драку водителей в Астане. К счастью, находившиеся рядом автомобилисты вмешались и остановили конфликт", — говорится в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что нарушители уже установлены и доставлены в комнату временного задержания управления полиции района "Нура".

"По факту инцидента возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве. Все собранные материалы направлены в административный суд. Причина конфликта банальна — участники движения не уступили друг другу дорогу.

Столичная полиция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, уважительного отношения к другим участникам движения и призывает избегать конфликтных ситуаций", — подчеркнули в пресс-службе.

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