В Казахстане вводят новый налог

В Казахстане хотят упростить уплату налогов для самозанятых. В Министерстве национальной экономики сообщили LS, что в проекте нового Налогового кодекса предусмотрен льготный режим с единым платежом в 4%, передает Lada.kz
"В эту сумму войдут обязательные пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование", – пояснили в МНЭ.
Оплатить налог можно самостоятельно через приложение или через налогового агента (платформу). "Предельный доход – не более 4 080 МРП в год, или 16 042 560 тенге на 2025 год", – уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что в ходе реформы спецрежимов предусмотрены упрощенные налоговые схемы для самозанятых, декларационного режима и фермерских хозяйств.
В Министерстве труда и соцзащиты добавили, что новый режим позволит физлицам платить налог без регистрации ИП. Ранее первый вице-министр труда Акмади Сарбасов заявил, что разрабатывается альтернатива ЕСП.
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