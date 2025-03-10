Жуткая авария под Павлодаром: столкновение оказалось фатальным

В Павлодарской области произошло смертельное ДТП — женщина-водитель не выжила, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: ДП Павлодарской области

Авария случилась на трассе Павлодар – Семей, в 12 километрах от села Аккулы.

«Столкнулись два автомобиля, удар был очень сильным. Водитель Toyota Corolla Spacio получила тяжелые травмы. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось — женщина скончалась в больнице», — говорится в официальном сообщении полиции.

Причины трагедии пока устанавливаются. Возможно, это превышение скорости, ошибка водителя или сложные погодные условия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает водителям об опасности зимних дорог.