Жуткая авария под Павлодаром: столкновение оказалось фатальным

В Павлодарской области произошло смертельное ДТП — женщина-водитель не выжила, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Авария случилась на трассе Павлодар – Семей, в 12 километрах от села Аккулы.
«Столкнулись два автомобиля, удар был очень сильным. Водитель Toyota Corolla Spacio получила тяжелые травмы. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось — женщина скончалась в больнице», — говорится в официальном сообщении полиции.
Причины трагедии пока устанавливаются. Возможно, это превышение скорости, ошибка водителя или сложные погодные условия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает водителям об опасности зимних дорог.
«Будьте предельно внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте состояние дорожного покрытия и следите за техническим состоянием автомобиля. Это не просто советы — это вопрос жизни и смерти», — подчеркнули в департаменте полиции.
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