Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)

Мальчик задал маме следующий вопрос:

"У нас старший в семье Арлан. Ему вы всегда покупаете все новое. Арлану 13 лет. Следом иду я. Все за ним донашиваю. Это нормально? После меня идет Аружан. Ей за мной донашивать нечего. Так как я мальчик, а она девочка. Ей тоже всегда все новое. Далее идет Арыстан. У нас большая разница. Поэтому он тоже донашивать не будет. Кстати, вы с папой себе тоже все новое покупаете. Нас в семье 6 человек. Пятеро из них покупают себе все новое и для себя. А один из них донашивает за другим. Вопрос: где справедливость?"