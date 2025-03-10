18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.84
537.4
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.03.2025, 12:43

Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)

Новости Казахстана 0 27 173

В Казахстане популярный блогер Асель опубликовала новое видео, в котором один из ее сыновей рассуждает о передаче одежды от старших детей младшим. По его мнению, такая практика несправедлива. Пользователи Сети были удивлены его речью и воспитанием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Мальчик задал маме следующий вопрос:

"У нас старший в семье Арлан. Ему вы всегда покупаете все новое. Арлану 13 лет. Следом иду я. Все за ним донашиваю. Это нормально? После меня идет Аружан. Ей за мной донашивать нечего. Так как я мальчик, а она девочка. Ей тоже всегда все новое. Далее идет Арыстан. У нас большая разница. Поэтому он тоже донашивать не будет. Кстати, вы с папой себе тоже все новое покупаете. Нас в семье 6 человек. Пятеро из них покупают себе все новое и для себя. А один из них донашивает за другим. Вопрос: где справедливость?"

В описании к видео Асель призналась:

"Я не знаю, что ответить. Оставляю донашивать только хорошие вещи, в основном, только верхнюю одежду".

Комментаторы отметили важность воспитания и образования ребенка, пожелав ему счастья и удачных приобретений.

  • "Какая прекрасная речь у ребенка".
  • "Какой классный рассудительный пацан! Некоторые взрослые так рассуждать не умеют".
  • "А через 10-15 лет у него будет свое любимое дело, очень много денег, и он купит себе все, что хочет".
  • "Весьма взрослая аргументированная позиция".
  • "С логикой у парня все здорово. И вообще приятно слушать".
  • "Бро, у среднего в семье нет справедливости, вырастешь – купишь себе все!"
  • "Я тоже донашивала, даже за младшим братом, потому что по росту не вырастала больше него. Я в семье одна. Брат вообще был двоюродный".
  • "Какой он красавчик ! Как он спокойно говорит про это, без претензий, обид".
  • "Парень, ты будешь судьей с огромной зарплатой благодаря своему положению в семье. Просто подожди немного, и у тебя будет все новое", – пишут пользователи.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...