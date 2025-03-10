Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)

В Казахстане популярный блогер Асель опубликовала новое видео, в котором один из ее сыновей рассуждает о передаче одежды от старших детей младшим. По его мнению, такая практика несправедлива. Пользователи Сети были удивлены его речью и воспитанием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Мальчик задал маме следующий вопрос:
"У нас старший в семье Арлан. Ему вы всегда покупаете все новое. Арлану 13 лет. Следом иду я. Все за ним донашиваю. Это нормально? После меня идет Аружан. Ей за мной донашивать нечего. Так как я мальчик, а она девочка. Ей тоже всегда все новое. Далее идет Арыстан. У нас большая разница. Поэтому он тоже донашивать не будет. Кстати, вы с папой себе тоже все новое покупаете. Нас в семье 6 человек. Пятеро из них покупают себе все новое и для себя. А один из них донашивает за другим. Вопрос: где справедливость?"
В описании к видео Асель призналась:
"Я не знаю, что ответить. Оставляю донашивать только хорошие вещи, в основном, только верхнюю одежду".
Комментаторы отметили важность воспитания и образования ребенка, пожелав ему счастья и удачных приобретений.
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