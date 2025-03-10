Пока казахстанцы затягивют пояса, чиновники продолжают закупать люксовые авто

Государственное учреждение «Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акмолинской области» в феврале объявило тендер на закупку автомобиля 2025 года выпуска с ориентировочной стоимостью 18 790 000 тенге. В технических характеристиках указаны объем двигателя не менее 2,5 литра, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод (4WD). Максимальная скорость – 201 км/ч, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ .

Фото: pexels

Также автомобиль должен быть оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками парковки, дождя и света. В списке требований значится система оповещения о наличии пассажира, мультимедийная система с дисплеем, кожаная отделка сидений, руля и селектора КПП.

Дополнительно в автомобиле предусмотрены тонированные задние стекла, подогрев сидений, выдвижная полка в багажнике, светодиодная оптика и рейлинги.

По результатам тендера поставщиком новой машины признано ТОО «Hyundai Premium Astana». Компания предложила цену 18 780 000 тенге, что на 10 000 тенге ниже запланированного бюджета в 18 790 000 тенге.

Любопытно, что в январе этого года руководителем «Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акмолинской области» был назначен бывший аким Степногорска Алпысбай Каиржанов.

Напомним, что 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность жесткой экономии бюджета и усиленного контроля над государственными расходами, заявив о необходимости жить по средствам.