Спасайся, кто может! В Алматы сняли на видео сход лавины

В социальных сетях появились пугающие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Очевидцы, находившиеся на канатной дороге, сняли момент движения снежной массы с высоты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Фото: pixabay.com

На территории горнолыжного курорта Шымбулак сегодня произошел сход снежной лавины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы. По версии спасателей, сход лавины спровоцировали лыжники.

На кадрах видно, что на склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

"По уточненной информации, во время внетрассового катания лыжниками (3 туриста) был подрезан склон и спровоцирован сход снежной лавины объемом около 3500 кубических метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сообщили в пресс-службе.

Происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.