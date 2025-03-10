Телефон стоимостью полмиллиона тенге вырвали из рук казахстанки

В Астане 37-летний мужчина похитил дорогой смартфон у 22-летней девушки. Воспользовавшись моментом, когда она разговаривала по телефону, злоумышленник подбежал, вырвал устройство из её рук и скрылся, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По информации Департамента полиции Астаны, потерпевшая оценила стоимость украденного iPhone более чем в 500 тысяч тенге.

"Девушка шла по улице и разговаривала по телефону, когда на неё напал мужчина. Применив силу, он открыто похитил гаджет и скрылся в неизвестном направлении", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники криминальной полиции района Байконыр оперативно задержали преступника. Им оказался ранее судимый 37-летний гражданин, который уже признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный помещён в изолятор временного содержания. Похищенный телефон найден и вскоре будет возвращён владелице.