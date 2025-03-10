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10.03.2025, 17:07

В Казахстане подорожала транспортировка грузов

Новости Казахстана 0 433

Транспортировка грузов в Казахстане стала дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на  LS.

Фото: inform.kz
Фото: inform.kz

В первые два месяца текущего года средняя стоимость грузоперевозок увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметное повышение зафиксировано в морском транспорте (международные перевозки) – на 10%.

Воздушные перевозки также подорожали: внутренние рейсы – на 4,1%, международные остались без изменений, а общий рост составил 1,2%.

Автомобильные перевозки стали дороже на 0,9%, при этом международные – на 0,7%, пригородные – на 1,4%, городские – на 1,3%, а внутриреспубликанские – на 1%.

Наибольший рост тарифов зафиксирован на перевозку жидких и газообразных грузов (+23,3%) в пригородном сообщении, продуктов питания (+9,7%) на международных маршрутах, каменного угля (+3,6%), руд цветных металлов (+2,5%) и удобрений (+2,1%) на внутриреспубликанских маршрутах.

В то же время транспортировка по трубопроводам подешевела на 2,6%. Однако транзит нефти подорожал на 4,8%, тогда как стоимость транспортировки газа снизилась на 12,3%.

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