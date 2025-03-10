Сколько продлятся весенние каникулы для школьников в Казахстане?

В Казахстане приближаются долгожданные школьные каникулы, сообщает корреспондент Tengri Edu . Весенний отдых для учащихся школ запланирован с 21 по 31 марта , что составит 11 дней, передает Lada.kz

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Третья четверть считается самой продолжительной в учебном году — она охватывает 10 учебных недель.

Четвертая четверть стартует 1 апреля и завершится 25 мая, продлившись 8 недель.

Ранее Министерство просвещения РК утвердило даты начала и продолжительность учебного года 2024-2025, включая каникулярные периоды для организаций среднего образования.

Для казахстанских школьников учебный год традиционно начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая.