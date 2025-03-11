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10.03.2025, 19:17

Болгарских граждан обвиняют в шпионаже за экс-акимом Бергеем Рыскалиевым

Новости Казахстана 0 384

Лондонские присяжные 7 марта признали граждан Болгарии — Ваню Габерову, Катрин Иванову и Тихомира Иванчева — виновными в заговоре с целью совершения преступления. Среди их целей был и Бергей Рыскалиев, бывший казахстанский политик, получивший статус беженца и проживающий в элитных апартаментах возле Гайд-парка в Лондоне. За его жильем велось наблюдение, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: azh.kz: UGC
Фото: azh.kz: UGC

Как сообщает BBC Русская служба, группа осуществляла слежку в интересах России. Разведывательная деятельность была направлена на журналистов, диссидентов, политиков и военных, среди которых оказался и казахстанский политик.

Обвинение утверждает, что передача информации о таком политическом оппозиционере, как Рыскалиев, являлась частью стратегии России по контролю дипломатических отношений. В рамках этой схемы планировалась инсценировка протеста у посольства Казахстана, в которой должны были использоваться кровь, сброшенная дронами, фальшивая кампания по защите прав человека с участием Just Stop Oil, обращение к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, реклама на лондонских автобусах, а также несозданное дипфейк-видео порнографического характера с сыном президента Казахстана.

По задуманному сценарию, после акции Россия могла бы предложить помощь казахстанским спецслужбам в "разоблачении" организаторов протеста, выдавая их за активистов.

Помощник Рыскалиева заподозрил неладное, когда заметил одного из членов группировки, сидящего в припаркованной машине возле дома Рыскалиева. Автомобиль показался ему подозрительным, и он записал номерной знак.

«Когда Стоянова, участника группировки, спросили о причине его нахождения там, "Разрушитель" ответил, что работает курьером в больнице района Кенсингтон, где проживает Рыскалиев. На следующий день на его лобовом стекле появился логотип Национальной службы здравоохранения (NHS)», — сообщается в источнике.

Члены группировки вели всю переписку через Telegram. В период с августа 2020 года по февраль 2023 года только два участника обменялись 78 747 сообщениями. Эти данные помогли раскрыть как минимум шесть операций, проведённых шпионской ячейкой за несколько лет.

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