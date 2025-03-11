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10.03.2025, 20:46

Обман с пенсионными накоплениями: казахстанке вынесли приговор

Новости Казахстана 0 357

В Астане 34-летнюю женщину осудили на 4,5 года ограничения свободы за участие в мошеннической схеме с пенсионными накоплениями. Она помогала незаконно обналичивать средства из ЕНПФ через стоматологическую клинику, но в какой-то момент схема дала сбой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Как действовала схема

Желающим вывести деньги из пенсионного фонда предлагалось оформить фиктивное лечение в стоматологии ТОО "Kompaniya Guldena GGG". Средства перечислялись на счет клиники, после чего клиентам возвращали почти всю сумму за вычетом 10% комиссии. Из этих денег 3% получала посредница.

Однако осенью 2023 года несколько клиентов так и не получили свои деньги. Они перевели в клинику миллионы тенге, но выплаты не поступили. В результате пострадавшие обратились в полицию.

Развитие событий

На суде женщина утверждала, что лишь направляла клиентов в клинику, а все деньги со счета снял ее муж. Он признался, что перевел несколько миллионов тенге на свою карту, а затем проиграл их в онлайн-казино.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной в мошенничестве. Однако, учитывая, что она возместила ущерб и воспитывает троих детей, ей назначили не тюремное заключение, а 4,5 года ограничения свободы.

 

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