Какие льготы положены военнослужащим в Казахстане?

Военнослужащие в Казахстане в настоящее время обладают рядом льгот, включая кредитные каникулы и возможность поступления в вузы без сдачи ЕНТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Минобороны РК

Все больше молодых людей сегодня делают выбор в пользу службы в армии. Одни стремятся защитить свою Родину, следуя зову сердца, другие – привлекаются льготами и преимуществами, предоставляемыми военнослужащим и тем, кто уже прошел службу.

✅ Кредитные каникулы – банки замораживают выплаты на весь срок службы и 60 дней после нее. Кредиторы не могут взыскивать долги или подавать в суд.

✅ Образование – прошедшие срочную службу могут поступить в вуз без ЕНТ, а отличившиеся – получить грант. Возможность действует два года после службы.

✅ Трудоустройство – программа «Елге қызмет» помогает найти работу. В приоритете полиция, контрактная служба, пограничные и охранные структуры.

✅ Жилье – контрактникам предоставляют служебные квартиры или жилищные выплаты. С 2024 года процесс оформления переведен в онлайн.

✅ Медицина – военные и их семьи получают бесплатное лечение, включая санаторно-курортное при травмах и контузиях.

✅ Финансовая поддержка – помимо оклада, предусмотрены доплаты за особые условия, а при переводе в другой регион – подъемное пособие и компенсация расходов на переезд.

Государство стремится сделать службу максимально комфортной и привлекательной для молодежи.