Казахстанца убили после сделанного замечания

В Темиртау произошло убийство после сделанного замечания – полиция возбудила уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Трагедия случилась вечером 10 марта на проспекте Металлургов. Очевидцы в комментариях к опубликованному в соцсетях видео рассказали, что мужчина пытался успокоить двух молодых людей, громко выяснявших отношения. Однако одному из них не понравилось замечание, и он, достав нож, ранил прохожего.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция оперативно оцепила район происшествия.

В Департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт убийства.

"По данному инциденту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 27-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта с 44-летним мужчиной он нанёс ему смертельные ножевые ранения. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются – правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.