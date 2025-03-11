Кто больше всех платит налоги в Казахстане: рейтинг крупнейших компаний

Десять крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2024 году обеспечили 25,3% всех налоговых поступлений, включая Национальный фонд, республиканский и местные бюджеты. Лидерами стали компании нефтегазового и банковского секторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energy Monitor.