Кто больше всех платит налоги в Казахстане: рейтинг крупнейших компаний

Топ-3 крупнейших налогоплательщиков:
- Тенгизшевройл – 3 056 млрд тенге. Крупнейший нефтяной оператор, разрабатывающий Тенгизское месторождение. Совместное предприятие с участием Chevron и ExxonMobil, основной вклад – экспорт нефти.
- Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) – 1 146 млрд тенге. Оператор Карачаганакского газоконденсатного месторождения, значимый инвестор нефтегазового сектора.
- Мангистаумунайгаз – 304 млрд тенге. Казахстанская нефтяная компания, ведущая добычу в Мангистауском регионе.
Другие компании из списка:
- Народный Банк – 250 млрд тенге
- Азиатский газопровод – 225 млрд тенге
- KAZ Minerals Aktogay (медь) – 215 млрд тенге
- NCOC – 211 млрд тенге
- Озенмунайгаз – 180 млрд тенге
- Шымкентский НПЗ – 179 млрд тенге
- Эмбамунайгаз – 167 млрд тенге
Эксперты подчеркивают, что нефтегазовый сектор остается ключевым источником налоговых поступлений Казахстана.
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