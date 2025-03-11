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11.03.2025, 08:27

Кто больше всех платит налоги в Казахстане: рейтинг крупнейших компаний

Новости Казахстана 0 1 037

Десять крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2024 году обеспечили 25,3% всех налоговых поступлений, включая Национальный фонд, республиканский и местные бюджеты. Лидерами стали компании нефтегазового и банковского секторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Energy Monitor.

Фото: belmarket.by
Фото: belmarket.by

Топ-3 крупнейших налогоплательщиков:

  1. Тенгизшевройл – 3 056 млрд тенге. Крупнейший нефтяной оператор, разрабатывающий Тенгизское месторождение. Совместное предприятие с участием Chevron и ExxonMobil, основной вклад – экспорт нефти.
  2. Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) – 1 146 млрд тенге. Оператор Карачаганакского газоконденсатного месторождения, значимый инвестор нефтегазового сектора.
  3. Мангистаумунайгаз – 304 млрд тенге. Казахстанская нефтяная компания, ведущая добычу в Мангистауском регионе.

Другие компании из списка:

  • Народный Банк – 250 млрд тенге
  • Азиатский газопровод – 225 млрд тенге
  • KAZ Minerals Aktogay (медь) – 215 млрд тенге
  • NCOC – 211 млрд тенге
  • Озенмунайгаз – 180 млрд тенге
  • Шымкентский НПЗ – 179 млрд тенге
  • Эмбамунайгаз – 167 млрд тенге

Эксперты подчеркивают, что нефтегазовый сектор остается ключевым источником налоговых поступлений Казахстана.

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