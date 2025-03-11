18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.53
531.91
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.03.2025, 09:36

Мошенничество на 12,4 млрд тенге: в Казахстане задержаны организаторы "реального бизнеса"

Новости Казахстана 0 2 883

Финансовая пирамида Asar Baspana, замаскированная под потребительский кооператив, была выявлена и ликвидирована Агентством РК по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ходе следствия было установлено, что организаторы схемы, возглавляемые Туганбаевым Н. М., привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая им доходность до 30% в месяц.

Как работала пирамида?
В реальности никакой законной предпринимательской деятельности не велось, а выплаты осуществлялись исключительно за счёт привлечения новых вкладчиков. В результате 3,8 млрд тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками.

Как обманывали вкладчиков?
Организаторы убеждали людей, что в Алматы функционируют:
✔ производство строительных материалов,
✔ швейный цех,
✔ завод бытовой и медицинской техники.

Однако на самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом Asar Baspana.

Дальнейшие махинации
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы начали распространять ложную информацию о запуске автомагазинов и партнёрстве с дилерами. Однако автомобили приобретались на средства вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, он распорядился перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Факты, выявленные следствием:
- Из 15 500 вкладчиков уровня Gold квартиру получил только один человек.
- В программе Platina из 15 000 претендентов автомобиль достался лишь одному вкладчику.

Обыски и аресты
9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

Изъято:
- 1,1 млрд тенге наличными
- 10 элитных автомобилей (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570 и др.), оформленных на Туганбаева и его окружение
- 945 млн тенге наличными, обнаруженные в Актау у брата Туганбаева

Кроме того, были арестованы банковские счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом было принято решение заключить под стражу Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...