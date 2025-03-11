Мошенничество на 12,4 млрд тенге: в Казахстане задержаны организаторы "реального бизнеса"

Финансовая пирамида Asar Baspana, замаскированная под потребительский кооператив, была выявлена и ликвидирована Агентством РК по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В ходе следствия было установлено, что организаторы схемы, возглавляемые Туганбаевым Н. М., привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая им доходность до 30% в месяц.

Как работала пирамида?

В реальности никакой законной предпринимательской деятельности не велось, а выплаты осуществлялись исключительно за счёт привлечения новых вкладчиков. В результате 3,8 млрд тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками.

Как обманывали вкладчиков?

Организаторы убеждали людей, что в Алматы функционируют:

✔ производство строительных материалов,

✔ швейный цех,

✔ завод бытовой и медицинской техники.

Однако на самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом Asar Baspana.

Дальнейшие махинации

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы начали распространять ложную информацию о запуске автомагазинов и партнёрстве с дилерами. Однако автомобили приобретались на средства вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, он распорядился перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Факты, выявленные следствием:

- Из 15 500 вкладчиков уровня Gold квартиру получил только один человек.

- В программе Platina из 15 000 претендентов автомобиль достался лишь одному вкладчику.

Обыски и аресты

9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

Изъято:

- 1,1 млрд тенге наличными

- 10 элитных автомобилей (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570 и др.), оформленных на Туганбаева и его окружение

- 945 млн тенге наличными, обнаруженные в Актау у брата Туганбаева

Кроме того, были арестованы банковские счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом было принято решение заключить под стражу Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.