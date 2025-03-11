"Волки в мундирах": незаконные аресты в Казахстане

В Казахстане участились случаи мошенничества с участием псевдосотрудников органов юстиции. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь государственными или частными судебными исполнителями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канала AQPARAT SAQSHYSY

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Мошенники требуют погасить долг, угрожая блокировкой счетов и арестом имущества. Затем они применяют проверенные схемы обмана, выманивая деньги у напуганных и доверчивых граждан.

Эксперты Telegram-канала AQPARAT SAQSHYSY, занимающегося разоблачением мошенников, настоятельно советуют:

Если вам поступил подозрительный звонок или сообщение, сначала проверьте информацию о задолженностях на официальных сайтах.

Для этого:

✅ Введите в поисковике «Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства» (АИС ОИП).

✅ Откройте вкладку «Реестр должников и запретов» и введите свой ИИН или ФИО.

✅ Аналогичную проверку можно провести через мобильное приложение АИС ОИП.

Если у вас есть задолженность, система отобразит соответствующую информацию и контактные данные судебного исполнителя. В случае отсутствия долгов появится сообщение «По запросу ничего не найдено».

Важно: Никто не сможет арестовать ваши счета или имущество без реальной задолженности. Поэтому не поддавайтесь на угрозы мошенников.

Такая проверка особенно актуальна перед выездом за границу – это поможет избежать неприятных сюрпризов перед посадкой на рейс