Изменят ли часовой пояс в Казахстане? Итоги исследования

Правительство Казахстана представило результаты исследования о введении единого часового пояса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Министр торговли Арман Шаккалиев сообщил, что результаты мониторинга влияния перехода на единый часовой пояс в начале марта направили в мажилис. Исследование охватывало влияние на здоровье, энергопотребление и производительность труда.

В анализе участвовали эксперты, научные институты, депутаты маслихатов и заинтересованные лица. Применялся комплексный подход: изучение данных, опросы, сравнение показателей до и после перехода. Рассмотрено более 40 метрик, включая успеваемость учащихся, уровень ДТП и преступности.

Шаккалиев отметил, что мониторинг не выявил негативных последствий. По здравоохранению изучены данные различных возрастных групп, по энергопотреблению – пиковые нагрузки, по трудовой деятельности – объем работы, опоздания, травмы и дисциплинарные нарушения.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что поручение президента о детальном анализе выполнено, и мониторинг подтвердил отсутствие негативных эффектов от перехода.