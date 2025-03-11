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11.03.2025, 11:38

В Казахстане иностранец получил пожизненное за убийство четырех человек

Новости Казахстана 0 879

В суде Уральска рассмотрели дело 48-летнего гражданина Узбекистана Шафката Жазилова, которого обвиняют в убийстве четырех человек, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из фильма "Город грехов"
Кадр из фильма "Город грехов"

Весной 2024 года Жазилов вместе с 15 соотечественниками приехал на сезонные работы в село Богатск, где они жили во временном строении. В мае между ним и другим рабочим вспыхнул конфликт. Разъяренный Жазилов, угрожая убийством, бросил канистру с бензином на газовую плиту, вызвав пожар. Четверо мужчин, являвшиеся братьями, погибли, еще один получил серьезные ожоги.

"Погибшие были единственными кормильцами, у них остались пожилые родители, дети. При этом никто не стал требовать возмещения морального либо материального ущерба. Все просили лишь пожизненно лишить Жазилова свободы. Родственники погибших не хотели видеть его на Родине. Потерпевшие участвовали в суде онлайн", – зачитал судья Аслабек Дюсенгалиев.

Родственники погибших отказались от требований компенсации, настаивая на пожизненном заключении Жазилова. Сам он отрицал умысел, утверждая, что в канистре была вода, однако показания свидетелей опровергли его версию.

Суд признал Жазилова виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговор пока не вступил в силу.

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