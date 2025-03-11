Крушение в Актау: алматинка получила бесплатное лечение в Баку в знак признательности Казахстану

Жительница Алматы травмировалась во время отдыха в Азербайджане, после чего местные врачи оказали ей медицинскую помощь совершенно бесплатно. Таким образом азербайджанские медики выразили благодарность казахстанцам за поддержку, оказанную пострадавшим при крушении самолета Embraer 190-100 IGW в районе Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: facebook.com/ Александр Цой

Александр Цой рассказал о происшествии в своем Facebook. Пострадавшую зовут Айнигара, она работает юристом в Алматы. В конце февраля она отправилась на отдых в Азербайджан, но уже в первые часы путешествия получила травму.

“Прилетев в Баку, я в тот же день споткнулась и сильно упала — не могла ходить. Подруга из Баку сразу же приехала и отвезла меня в травмпункт. Там меня приняли без очереди и… бесплатно! Врачи сказали, что во время трагедии в Актау казахстанские медики и обычные граждане бескорыстно помогали их соотечественникам. В знак признательности и уважения они решили осмотреть меня так же. После травмпункта забота окружающих только усилилась: меня накормили обедом и устроили прогулку по городу. Боль уже не казалась такой сильной, когда вокруг столько тепла и гостеприимства”, — поделилась Айнигара.

В Баку девушка провела четыре незабываемых дня, наслаждаясь гостеприимством местных жителей, атмосферой Старого города и великолепной национальной кухней. В будущем она намерена вернуться в эту прекрасную страну не один раз.