Загадка вокруг установки памятника Жириновскому в Алматы: Россия не делала официальных запросов

Казахстанская сторона не получала обращений от России относительно установки памятника Владимиру Жириновскому, передает корреспондент агентства, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

© РИА Новости / Максим Блинов

«В управление культуры Алматы не поступало заявок на установку памятника Жириновскому, и комиссия по охране памятников истории и культуры города не рассматривала это предложение», — сообщили в управлении культуры города во вторник.

Ранее российские СМИ сообщили о планах установить памятник Жириновскому в Алматы.

Напомним, в феврале 2005 года Казахстан объявил Жириновского персоной нон грата, запретив ему въезд в страну. Причиной стали его оскорбительные высказывания о Казахстане в интервью радиостанции «Эхо Москвы», где он заявил, что республика не существовала, а ее язык и культура — выдумка Сталина. Эти слова были восприняты как разжигание национальной розни. В 2013 году Гани Касымов, лидер Партии патриотов Казахстана, предложил снова запретить Жириновскому въезд в Казахстан из-за его высказываний о Средней Азии.

Жириновский, будучи живым, часто выражал откровенно враждебные мнения о Казахстане, включая отрицание его государственности, критику казахстанской политики и призывы к присоединению страны к России.