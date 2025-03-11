Загадка вокруг установки памятника Жириновскому в Алматы: Россия не делала официальных запросов

Казахстанская сторона не получала обращений от России относительно установки памятника Владимиру Жириновскому, передает корреспондент агентства, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ
«В управление культуры Алматы не поступало заявок на установку памятника Жириновскому, и комиссия по охране памятников истории и культуры города не рассматривала это предложение», — сообщили в управлении культуры города во вторник.
Ранее российские СМИ сообщили о планах установить памятник Жириновскому в Алматы.
Напомним, в феврале 2005 года Казахстан объявил Жириновского персоной нон грата, запретив ему въезд в страну. Причиной стали его оскорбительные высказывания о Казахстане в интервью радиостанции «Эхо Москвы», где он заявил, что республика не существовала, а ее язык и культура — выдумка Сталина. Эти слова были восприняты как разжигание национальной розни. В 2013 году Гани Касымов, лидер Партии патриотов Казахстана, предложил снова запретить Жириновскому въезд в Казахстан из-за его высказываний о Средней Азии.
Жириновский, будучи живым, часто выражал откровенно враждебные мнения о Казахстане, включая отрицание его государственности, критику казахстанской политики и призывы к присоединению страны к России.
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