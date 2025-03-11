Осужденный за за попытку "свержения власти" в России казахстанец рассказал об извинениях оперативников

Казахстанец Виктор Филинков, провёл семь лет в российской тюрьме по обвинению в подготовке к «вооружённому свержению власти», рассказал, что во время следствия оперативники приходили к нему в СИЗО, извинялись и обещали облегчить наказание. Однако он отказался принимать извинения, заявив, что готов сидеть сколько нужно, сообщает Lada.kz со ссылкой на kursiv.media

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Филинков был задержан в январе 2018 года по делу «Сети» — обвинению в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов. Несмотря на пытки, он не признал вину, утверждая, что его дело было сфабриковано. В 2020 году ему вынесли приговор. После освобождения в январе 2025 года его депортировали в Казахстан.

В тюрьме его несколько раз отправляли в штрафной изолятор за малейшие нарушения, а также угрожали изнасилованием и помещали в камеру с больными туберкулёзом. Филинков добился справедливости в суде, победив в жалобе на условия содержания, что позволило ему избежать дальнейших переводов в ШИЗО.

В заключении он работал на швейном производстве и успел жениться. Теперь, вернувшись в Казахстан, готов работать как швея или программист, несмотря на изменения в своей профессиональной сфере за годы заключения.